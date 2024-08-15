Малійські повстанці заявили, що не отримували допомоги від України у боротьбі з найманцями Вагнера, при цьому повідомивши про вбивство десятків урядових солдатів і російських найманців.

Про це пише Reuters.

Представник повстанського альянсу туарегів у Малі, Мохамед Ель-Маулуд Рамадан, повідомив, що альянс не отримував української допомоги під час бойових дій наприкінці липня, коли було завдано удару по найманцям Вагнера.

“Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені”, – заявив Мохамед Ель-Маулуд Рамадан.

Рамадан спростував інформацію про фінансову чи іншу допомогу України повстанському руху, заявивши, що така підтримка не надавалася.

Туареги – етнічна група, що проживає в Сахарі, зокрема в північному Малі. Вони розпочали повстання проти малійської хунти у 2012 році, але згодом його захопили ісламістські угруповання. У 2015 році туареги підписали мирну угоду з урядом, але в кінці 2022 року вийшли з переговорів. Вони також стикаються з військовими діями з боку вагнерівців.