Українські морські дрони моделі Magura V5, розроблені українськими фахівцями, відіграли важливу роль у протистоянні Росії в Чорноморському регіоні, незважаючи на відсутність значущого флоту в України.

Цю інформацію повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Вадим Скібіцький, під час документального проєкту “ГУР. Битва за море. Всі дороги ведуть в Крим”, який транслювався у національному телемарафоні “Ми – Україна”.

За його словами, українські дрони стали ще потужнішими та точнішими, що утримує російську федерацію в постійному напруженні.

Одна з таких моделей, Magura V5, зуміла нанести значні пошкодження російським кораблям у Чорноморському регіоні, включаючи потоплення десантних та ракетних кораблів.

“У світі такого досі ніхто не робив. Україна, після того, що відбулося у лютому 22-го року, без потужного флоту змусила Росію втекти – змусила бойові кораблі ЧФ РФ втікти з території Криму”, — заявив Скібіцький.

Він також зазначив, що українські розвідники постійно відслідковують рухи російських військових кораблів для надання своєчасної інформації та знищення військових об’єктів окупантів.

“Це маленькі цеглинки, які закладаються у великі стратегічні операції – звільнення усіх наших окупованих територій”, — додав представник ГУР.