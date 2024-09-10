Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він наголосив, що ми не ведемо і не збираємося вести перемовини з росіянами про нову угоду або продовження існуючої угоди транзиту газу і нафти.
Шмигаль також зазначив, що в угоді про асоціацію є обов’язок України забезпечувати європейські країни надійно газом і нафтою відповідно.
“Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією, і не будемо співпрацювати з Росією, і не будемо продовжувати угоду з ними“, — сказав премʼєр-міністр.
Посадовець додав, що станом на сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає.
“Можливо є перемовини на рівні лідерів європейських країн з кимось ще, хто міг би постачати газ для європейських споживачів. Сьогодні український уряд і я як прем’єр-міністр не залучені в перемовини щодо транзиту російського газу”, — повідомив Шмигаль.
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