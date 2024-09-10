На сьогодні офіційних переговорів щодо продовження транзиту російського газу не проводиться. Україна не веде і не планує вести такі переговори.

Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що ми не ведемо і не збираємося вести перемовини з росіянами про нову угоду або продовження існуючої угоди транзиту газу і нафти.

Шмигаль також зазначив, що в угоді про асоціацію є обов’язок України забезпечувати європейські країни надійно газом і нафтою відповідно.

“Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією, і не будемо співпрацювати з Росією, і не будемо продовжувати угоду з ними“, — сказав премʼєр-міністр.

Посадовець додав, що станом на сьогодні офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає.