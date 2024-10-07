Угода щодо транзиту російського газу через територію України не буде продовжена, попри спроби словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо переконати українську владу переглянути це рішення.

Про це сказав український прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції зі своїм словацьким колегою.

Шмигаль підкреслив, що стратегічною метою України є накладення санкцій на російський газ, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну шляхом енергетичних ресурсів.

Україна закликає всі європейські країни відмовитися від російської нафти та газу, хоча, за словами Шмигаля, Київ розуміє “гостру залежність” деяких країн, таких як Словаччина, від цих ресурсів.

Водночас Україна працює над забезпеченням постачання газу з альтернативних джерел до Європи та готова виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Перед зустріччю з українським урядом Роберт Фіцо заявляв, що планує переконати Україну зберегти транзит російських енергоресурсів до Європи через її територію.