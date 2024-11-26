Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Україна не проти проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на своїй землі.

Про це Сікорський заявив на пресконференції після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає PAP.

За його словами, це була спільно узгоджена заява.

“Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними суб’єктами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих питаннях”, — заявив міністр закордонних справ Польщі.

Очільник українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що як українці, так і поляки зацікавлені у вирішенні історичних непорозумінь.

“Кожна родина має право гідно вшановувати пам’ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт“, – додав Сибіга.