Про це Сікорський заявив на пресконференції після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає PAP.
За його словами, це була спільно узгоджена заява.
“Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними суб’єктами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих питаннях”, — заявив міністр закордонних справ Польщі.
Очільник українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що як українці, так і поляки зацікавлені у вирішенні історичних непорозумінь.
“Кожна родина має право гідно вшановувати пам’ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт“, – додав Сибіга.
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