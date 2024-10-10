Україна не має наміру розглядати припинення вогню в обмін на гарантії з боку західного альянсу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресбрифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

“Це не є темою наших дискусій, жодних перемир’їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло”, — сказав Зеленський.

За його словами, він сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.

Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання “певних боєприпасів на великі відстані”.

“На сьогоднішній день у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів”, — пояснив президент.

Це вже пʼятий візит українського лідера до Парижа від початку повномасштабної російської агресії в Україні.