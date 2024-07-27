Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є сильною державою, яка "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть російській агресії. Разом з тим, Україні, за його словами, не місце в Північноатлантичному альянсі та Євросоюзі через брак на це грошей.

Про це повідомляє HVG.hu, посилаючись на заяви угорського політика у літньому таборі Тушваньош в Румунії.

За словами Обрана, 11 мільйонів українців залишили країну, держава не працювала, але “зараз вони чинять опір успішно і з безпрецедентною силою”.

“Сила України перевищила всі очікування”, – заявив Орбан.

Він вважає, що завдяки тому, що Україна знайшла покликання, вона відкрила для себе новий сенс свого існування.

“Досі вони бачили себе як зону зіткнення, це майже зів’ялий стан духу, є відчуття безпорадності. Тепер же відкрилася перспектива приналежності до Заходу, це стало новою місією, яку вони самі собі поставили, вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу”, – вважає угорський прем’єр.

Разом з тим, Орбан заявив, що Україна не стане членом НАТО чи ЄС, тому що “у нас, європейців, не вистачить грошей”.

“Україна не стане членом НАТО чи ЄС, бо нам, європейцям, не вистачає грошей. Україна повернеться до буферної держави з гарантіями, які закріплені США та Росією”, – сказав він.

Також Орбан також вважає, що від Євросоюзу як політичного проєкту потрібно відмовитися, натомість його варто розвивати як економічний проєкт.