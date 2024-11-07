Україна не відмовляється від планів атакувати Кримський міст, який з’єднує окупований півострів із Росією. Держава-окупант витрачає значні ресурси на його захист.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі “Укрінформу”.

За словами Плетенчука, рішення про ураження цього об’єкту буде приймати вище військове командування. Тим часом Росія значно посилила оборону мосту, зокрема залучила численні системи протиповітряної оборони, росгвардію та додаткові сили для пропускного контролю.

Речник також зазначив, що попри важливість мосту як логістичного об’єкту, його пропускна спроможність нині не здатна повноцінно забезпечити потреби російської армії. Водночас для Кремля переправа має символічне значення як частина імперської ідеології.

Щодо залізниці, яку росіяни планували спорудити на тимчасово окупованих територіях, яка мала б з’єднати Росію та Крим суходолом, то Плетенчук заявив, що там раніше вже була залізниця.