Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що без розв'язання питання Волинської трагедії Україна не зможе вступити до Євросоюзу.

Про це він сказав в етері телеканалу Polsat News.

Польський міністр наголосив, що його країна “підтримує Україну настільки, наскільки це можливо”. Однак у відносинах між державами “не все ідеально” через “нерозв’язані історичні питання”.

“Без розв’язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу”, — сказав він. Що саме він має на увазі під “розв’язанням” — польський міністр не уточнив.

Крім того, Косіняк-Камиш прокоментував бойові дії в Україні, сказавши, що для Польщі кінець війни означатиме лише перемогу України. Проте він також зазначив, що попри надходження техніки до України прориву з боку українських військ немає.

Водночас перед зимою в Україні зростає “загроза катастрофи” через поруйновану критичну інфраструктуру.