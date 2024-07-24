Про це він сказав в етері телеканалу Polsat News.
Польський міністр наголосив, що його країна “підтримує Україну настільки, наскільки це можливо”. Однак у відносинах між державами “не все ідеально” через “нерозв’язані історичні питання”.
“Без розв’язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу”, — сказав він. Що саме він має на увазі під “розв’язанням” — польський міністр не уточнив.
Крім того, Косіняк-Камиш прокоментував бойові дії в Україні, сказавши, що для Польщі кінець війни означатиме лише перемогу України. Проте він також зазначив, що попри надходження техніки до України прориву з боку українських військ немає.
Водночас перед зимою в Україні зростає “загроза катастрофи” через поруйновану критичну інфраструктуру.
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