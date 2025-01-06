Україна не проводитиме примусових заходів для повернення своїх громадян з-за кордону.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов.

За словами Чернишова, на сьогодні за кордоном перебувають від 20 до 25 мільйонів українців, тоді як в Україні залишилось близько 32 мільйонів громадян.

Він підкреслив, що процес повернення до країни буде виключно добровільним, і Україна не застосовуватиме примусових заходів.

“Це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення виключно добровільне, жодних примусових заходів не здійснюватиметься”,— заявив Чернишов.

Також віцепрем’єр наголосив, що Україна підтримує успіхи українців за кордоном, якщо вони знайдуть там місце для себе та своїх родин.