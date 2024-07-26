Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Пентагон виявив бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання, надісланого в Україну.
У звіті йдеться, що розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки призвели до невідповідності у звітній вартості військової допомоги.
Видання зауважує, що відповідна бухгалтерська помилка дасть змогу надіслати Україні додаткову зброю на $2 млрд.
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