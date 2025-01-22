Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, навіть під тиском міжнародних союзників. Він наголосив, що ці території для України завжди залишатимуться українськими, поки не повернуться під контроль держави.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради

Президент підкреслив, що будь-які спроби компромісу щодо визнання окупованих територій будуть неприйнятними.

“Хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються ‒ ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося”, – зазначив він.

Також президент підкреслив, що діалог із Росією має відбуватися лише з позиції сили, бо будь-яка спроба вести переговори з агресором на рівних є поразкою для України.

“Путіна не можна суб’єктизувати в цій історії. Він порушив все. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних – це програш для України”, – додав Зеленський.

Завершення активної фази війни є головним пріоритетом для України.

“Ми повинні знайти всі можливості, щоб закінчити гарячу стадію війни. Це питання номер один. Перемовин може бути багато, але головне ‒ зупинити активну фазу. Це номер один гарантії безпеки”, – сказав президент.