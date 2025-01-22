Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради
Президент підкреслив, що будь-які спроби компромісу щодо визнання окупованих територій будуть неприйнятними.
“Хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються ‒ ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося”, – зазначив він.
Також президент підкреслив, що діалог із Росією має відбуватися лише з позиції сили, бо будь-яка спроба вести переговори з агресором на рівних є поразкою для України.
“Путіна не можна суб’єктизувати в цій історії. Він порушив все. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних – це програш для України”, – додав Зеленський.
Завершення активної фази війни є головним пріоритетом для України.
“Ми повинні знайти всі можливості, щоб закінчити гарячу стадію війни. Це питання номер один. Перемовин може бути багато, але головне ‒ зупинити активну фазу. Це номер один гарантії безпеки”, – сказав президент.
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