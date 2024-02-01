Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка — міністр економіки України Юлія Свириденко.

“Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами”, — сказала Свириденко.

Вона додала, що рішення Європейської ради також відображає позитивну оцінку підготовки плану для Ukraine Facility, яка відбувається за координації Мінекономіки. Після затвердження регламенту в Європарламенті, відповідні фінальні умови програми буде враховано у плані. Коли документ буде затверджено Кабміном, план буде передано на розгляд Єврокомісії.