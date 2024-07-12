Київ сподівається, що отримає до 20 західних винищувачів F-16 до кінця 2024 року. Водночас у НАТО є переживання щодо складнощів у логістиці для підтримки цих літаків та браку потрібних злітних смуг в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Як стверджують співрозмовники видання, рішення про відправлення літаків ускладнило питання щодо запасних частин, а також мовний бар’єр між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.

Окрім того, планувальники стурбовані тим, що на території України недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, — вразливі для російських атак.

Джерело Bloomberg каже, що потенційно Україна зможе розмістити ескадрилью F-16 — від 15 до 24 літаків. Ще один співрозмовник заявив, що Київ розраховує отримати шість винищувачів цього літа і до 20 — до кінця року.

Як пише видання, виклики щодо винищувачів були настільки серйозними, що призвели до сумнівів, чи доцільно надсилати їх в Україну та чи не є це зараз дуже дорогою демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського.

Неназваний високопоставлений чиновник НАТО назвав три головні проблеми, які турбують планувальників.

По-перше, літаки мають бути переналаштовані залежно від їхнього завдання, наприклад для розвідки або ведення бою. По-друге, в Україні не так багато довгих якісних злітно-посадкових смуг для F-16 або укриттів для їхнього захисту від атак. По-третє, логістика підтримки літаків складна: від потреби в запасних частинах та вимог технічного обслуговування до пошуку інженерів.

Інший чиновник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за лічені місяці того, на що зазвичай потрібно три-чотири роки.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди вже почали процес передання Україні західних винищувачів F-16. Вони літатимуть в українському небі вже цього літа. Ще 6 винищувачів до кінця року мають надійти від Норвегії.