Україна розраховує отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів наприкінці грудня цього року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду. Дякуємо команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це допомагає краще розуміти наші нагальні потреби. Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів”, — написав він.

Шмигаль зазначив, що під час зустрічі з місією МВФ було обговорено подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом щодо співпраці з Фондом, а також проєкт Держбюджету на наступний рік. МВФ високо оцінив прогрес України в реалізації реформ.