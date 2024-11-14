Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду. Дякуємо команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це допомагає краще розуміти наші нагальні потреби. Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів”, — написав він.
Шмигаль зазначив, що під час зустрічі з місією МВФ було обговорено подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом щодо співпраці з Фондом, а також проєкт Держбюджету на наступний рік. МВФ високо оцінив прогрес України в реалізації реформ.
“Торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. Уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA“, — поінформував очільник уряду.
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