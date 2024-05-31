Україні буде передано ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини для посилення протиповітряної оборони країни в умовах російської агресії.

Про це повідомляє міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Міжнародне право для Бербок – однозначне.

“Посилення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина передасть ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку та відданість Україні”, – сказала Бербок.

Було зазначено, що в НАТО країни дотримуються принципу “один за всіх, усі за одного”.

“Держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й мають обов’язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам. Жорстока агресія Путіна проти України та його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності”, – наостанок додала вона.

13 квітня 2024 року речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що доставка додаткової системи Patriot від Німеччини Україні займе певний час, але цей процес відбудеться якнайшвидше. Він додав, що навіть одна установка відіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України, хоча це й не стане неабияким підсиленням.