Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Про це в віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Міністр розповів, що неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського. За його словами, українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми.

“Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини”, — сказав Кубраков.

Він пояснив, що прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. За його словами, Україна багато часу проводила і проводить у консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, яку у більшості очолюють в минулому військові люди.

Відповідаючи на запитання, йдеться про відкриття одного аеропорту чи кількох, Кубраков розповів, що на рівні планів є різні сценарії. За його словами, важливо почути перший офіційний зворотній зв’язок від регуляторів.

Він додав, що насправді є європейські авіакомпанії, які “дуже цікавляться, дуже хочуть, і кажуть, що будуть першими”. Водночас міністір не захотів їх називати.

На уточнююче запитання щодо бажання Ryanair відновити авіаперевезення, Кубраков сказав: “Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок”.

Говорячи про українські авіакомпанії, міністр розповів, що перемовини так само ідуть з трьома компаніями.