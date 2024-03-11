Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.
Про це в віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
Міністр розповів, що неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського. За його словами, українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми.
“Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини”, — сказав Кубраков.
Він пояснив, що прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. За його словами, Україна багато часу проводила і проводить у консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, яку у більшості очолюють в минулому військові люди.
Відповідаючи на запитання, йдеться про відкриття одного аеропорту чи кількох, Кубраков розповів, що на рівні планів є різні сценарії. За його словами, важливо почути перший офіційний зворотній зв’язок від регуляторів.
Він додав, що насправді є європейські авіакомпанії, які “дуже цікавляться, дуже хочуть, і кажуть, що будуть першими”. Водночас міністір не захотів їх називати.
На уточнююче запитання щодо бажання Ryanair відновити авіаперевезення, Кубраков сказав: “Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок”.
Говорячи про українські авіакомпанії, міністр розповів, що перемовини так само ідуть з трьома компаніями.
“І вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна”, — сказав Кубраков.