Про це заявила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра.
Разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею Ірина Мудра офіційно депонувала ратифікаційну грамоту в депозитарій Міжнародного кримінального суду.
“Тепер Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням”, – повідомила заступниця.
Нагадуємо, що Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, однак процес його ратифікації затягнувся на десятиліття.
У 2015 році Рада національної безпеки та оборони визнала потребу ратифікації. Лише у серпні 2024 року Верховна Рада проголосувала за ратифікацію, а Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Однією з причин зволікання були побоювання, що Міжнародний кримінальний суд може висунути звинувачення проти громадян України.
Ратифікація Римського статуту супроводжується спеціальною заявою, за якою Україна протягом 7 років з моменту набрання чинності законом не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо своїх громадян у справах, пов’язаних зі злочинами, передбаченими статтею 8 статуту.
Хоча поки що немає повної ясності, як саме працюватиме цей виняток, Україна вже надала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини, вчинені на її території.
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