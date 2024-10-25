Україна зробила остаточний крок на шляху до повної інтеграції з Міжнародним кримінальним судом, передавши на зберігання ратифікаційну грамоту Римського статуту.

Про це заявила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра.

Разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею Ірина Мудра офіційно депонувала ратифікаційну грамоту в депозитарій Міжнародного кримінального суду.

“Тепер Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням”, – повідомила заступниця.

Нагадуємо, що Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, однак процес його ратифікації затягнувся на десятиліття.

У 2015 році Рада національної безпеки та оборони визнала потребу ратифікації. Лише у серпні 2024 року Верховна Рада проголосувала за ратифікацію, а Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Однією з причин зволікання були побоювання, що Міжнародний кримінальний суд може висунути звинувачення проти громадян України.

Ратифікація Римського статуту супроводжується спеціальною заявою, за якою Україна протягом 7 років з моменту набрання чинності законом не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо своїх громадян у справах, пов’язаних зі злочинами, передбаченими статтею 8 статуту.

Хоча поки що немає повної ясності, як саме працюватиме цей виняток, Україна вже надала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини, вчинені на її території.