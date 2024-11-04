Україна відкрила новий тендер через закритий модуль Prozorro на постачання 10 тисяч дронів із системами донаведення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Держава вже законтрактувала 3 000 FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю завдяки тендеру на Prozorro і зараз проводить ще один на 10 000 таких БпЛА”, – заявив міністр.

Він також пояснив, що зараз на фронті є нагальна потреба у протидії російським системам радіоелектронної боротьби й дрони з донаведенням допомагають вирішити цю проблему. Такі БпЛА здатні досягати цілі, навіть якщо ворог застосовує РЕБ.

Федоров зазначив, що розробка модулів донаведення є технічно складним процесом, проте в Україні вже понад 10 компаній займаються їхнім виробництвом.