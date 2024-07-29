Про це повідомляє LSM.lv.
Дрони латвійського виробництва назвали Lāčplēsis на честь легендарного воєначальника країни Лачплесиса.
Посол України в Латвії Анатолій Куцевол, який був присутній під час передання, порівняв його з українським отаманом Іваном Сірком.
Нинішня партія безпілотників вирушить до українських підрозділів, що воюють під Краматорськом.
Як зазначає LSM.lv, Україна вже отримала безоплатно понад 300 дронів латвійського виробництва Irsis та Lāčplēsis.
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