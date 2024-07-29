Міністерство закордонних справ Латвії передасть Україні 100 безпілотників, придбаних на кошти, які очільниця відомства Байба Браже зібрала, пробігши півмарафон навесні цього року.

Про це повідомляє LSM.lv.

Дрони латвійського виробництва назвали Lāčplēsis на честь легендарного воєначальника країни Лачплесиса.

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол, який був присутній під час передання, порівняв його з українським отаманом Іваном Сірком.

Нинішня партія безпілотників вирушить до українських підрозділів, що воюють під Краматорськом.

Як зазначає LSM.lv, Україна вже отримала безоплатно понад 300 дронів латвійського виробництва Irsis та Lāčplēsis.