МЗС Латвії має нову очільницю: досвідчена дипломатка - новини LB.ua - портал новин LB.ua

Про це повідомляє LSM.lv.

Дрони латвійського виробництва назвали Lāčplēsis на честь легендарного воєначальника країни Лачплесиса.

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол, який був присутній під час передання, порівняв його з українським отаманом Іваном Сірком.

Нинішня партія безпілотників вирушить до українських підрозділів, що воюють під Краматорськом.

Як зазначає LSM.lv, Україна вже отримала безоплатно понад 300 дронів латвійського виробництва Irsis та Lāčplēsis.

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