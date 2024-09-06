Українська армія незабаром може отримати ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 від Німеччини.

Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус на засіданні зустрічі у форматі Рамштайн, пише Spiegel.

За його словами, Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних гаубиць на суму 150 млн євро. Шість установок Panzerhaubitze 2000 із дальністю пострілу понад 30 кілометрів буде поставлено цього року, а ще шість – наступного.

Також Пісторіус зазначив, що Німеччина та інші європейські партнери хочуть якнайшвидше передати українській армії ще 77 основних бойових танків Leopard 1A5.