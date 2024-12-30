Україна отримає 15 мільярдів доларів від США, забезпечених майбутніми доходами від заморожених російських активів. Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти надійдуть у межах проєкту PEACE in Ukraine і стануть частиною загального внеску США у розмірі $20 мільярдів за ініціативою країн G7.

Фінансування буде спрямоване на соціальні та гуманітарні потреби.