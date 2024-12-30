Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, ці кошти надійдуть у межах проєкту PEACE in Ukraine і стануть частиною загального внеску США у розмірі $20 мільярдів за ініціативою країн G7.
Фінансування буде спрямоване на соціальні та гуманітарні потреби.
“Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України”, — пише Шмигаль.
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