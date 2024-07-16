Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Україні 200 мільйонів євро на потреби НАК "Нафтогаз України". Гроші підуть на створення стратегічних резервів природного газу й на підтримку енергетичної безпеки країни.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Відповідний договір гарантії 16 липня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та керівний директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер. Підтримка української енергетики буде пріоритетною для інвестицій ЄБРР, пише міністерство.

Потім Марченко і Тюркнер поговорили про поточні спільні проєкти та подальшу співпрацю. Під час зустрічі обговорили чинні та потенційні механізми для страхування від воєнних ризиків та підтримку з боку ЄБРР ініціатив у цій сфері. Зокрема, сприяння розвитку страхування майна від морських воєнних ризиків для суден, які експортують товари з Чорного моря України.

У листопаді минулого року стало відомо, що Україна уклала угоду з міжнародною фірмою — страховим брокером Marsh McLennan, — щоби забезпечити перевезення зерна та сільськогосподарської продукції суднами з Чорного моря.

Станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі — 10 спільних з ЄБРР проєктів на 2,1 млрд євро. З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро, пише Мінфін.