Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі X.
“Це надзвичайно важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни. Щиро дякуємо Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни та нашого народу”, – зазначив він.
Також Шмигаль висловив вдячність керівництву Світового банку за непохитну підтримку України.
- ООН виділить 2,1 млрд доларів для підтримки України у 2025-2027 роках
- Уряд ухвалив Державний бюджет України на 2025 рік
- Уряд впроваджує нові умови бронювання працівників