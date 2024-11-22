Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі X.

“Це надзвичайно важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни. Щиро дякуємо Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни та нашого народу”, – зазначив він.