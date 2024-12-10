Україна отримає $454 мільйони фінансової допомоги від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я. Ці кошти спрямовані на реалізацію проєкту THRIVE, який передбачає підвищення ефективності медичної системи країни та її адаптацію до умов воєнного часу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF”, – заявив він.

Проєкт THRIVE є частиною ширшої міжнародної ініціативи, яка охоплює не лише медичну сферу, але й інші критично важливі галузі, такі як освіта, енергетика, транспорт і агросектор, які значно постраждали внаслідок російської агресії.

Прем’єр-міністр України наголосив, що надана підтримка допоможе зміцнити спроможність медичної системи країни відповідати на виклики, спричинені війною, і забезпечити її стабільний розвиток у майбутньому.