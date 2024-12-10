Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF”, – заявив він.
Проєкт THRIVE є частиною ширшої міжнародної ініціативи, яка охоплює не лише медичну сферу, але й інші критично важливі галузі, такі як освіта, енергетика, транспорт і агросектор, які значно постраждали внаслідок російської агресії.
Прем’єр-міністр України наголосив, що надана підтримка допоможе зміцнити спроможність медичної системи країни відповідати на виклики, спричинені війною, і забезпечити її стабільний розвиток у майбутньому.