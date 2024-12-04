Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.
Він заявив, що найближчими тижнями Україна отримає $50 млрд із заморожених активів Російської Федерації. За його словами, ці кошти надійдуть у межах скоординованої ініціативи Сполучених Штатів та Європейського Союзу.
“Ми виділяємо $50 млрд із заморожених російських активів, які протягом найближчих тижнів будуть передані Україні. Це допоможе підтримати її економіку та оборону в наступному році. Частину коштів надаємо ми, іншу – європейські партнери”, – зазначив держсекретар.
Блінкен також підкреслив, що союзники активно працюють, щоб гарантувати стабільне фінансування України та забезпечити її всіма необхідними ресурсами для протистояння агресії.
“Україна повинна мати все необхідне: від боєприпасів та систем ППО до бронетехніки й ракет. Ми робимо все можливе, щоб країна була готовою до викликів наступних місяців”, – додав Блінкен.
За його словами, Сполучені Штати та їхні партнери продовжують консолідувати зусилля, щоб підтримка для України надходила своєчасно і в достатніх обсягах. Це стосується не лише військової допомоги, а й економічної підтримки, яка є ключовою для збереження стабільності в умовах війни.