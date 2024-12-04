Вашингтон і Брюссель розробили спільний план швидкої передачі коштів для стабілізації економіки та зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Він заявив, що найближчими тижнями Україна отримає $50 млрд із заморожених активів Російської Федерації. За його словами, ці кошти надійдуть у межах скоординованої ініціативи Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

“Ми виділяємо $50 млрд із заморожених російських активів, які протягом найближчих тижнів будуть передані Україні. Це допоможе підтримати її економіку та оборону в наступному році. Частину коштів надаємо ми, іншу – європейські партнери”, – зазначив держсекретар.

Блінкен також підкреслив, що союзники активно працюють, щоб гарантувати стабільне фінансування України та забезпечити її всіма необхідними ресурсами для протистояння агресії.

“Україна повинна мати все необхідне: від боєприпасів та систем ППО до бронетехніки й ракет. Ми робимо все можливе, щоб країна була готовою до викликів наступних місяців”, – додав Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати та їхні партнери продовжують консолідувати зусилля, щоб підтримка для України надходила своєчасно і в достатніх обсягах. Це стосується не лише військової допомоги, а й економічної підтримки, яка є ключовою для збереження стабільності в умовах війни.