Про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністеркою у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст, пише Урядовий портал.
Зазначається, що фінансування буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України, створеного в межах Енергетичного співтовариства.
Під час зустрічі, сторони зосередились на обговоренні питань, пов’язаних з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.
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