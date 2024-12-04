Данія оголосила про виділення 6 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністеркою у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст, пише Урядовий портал.

Зазначається, що фінансування буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України, створеного в межах Енергетичного співтовариства.

Під час зустрічі, сторони зосередились на обговоренні питань, пов’язаних з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.