До кінця 2024 року Україна очікує отримати близько 4-5 мільярдів доларів допомоги для розвитку власного виробництва дронів та безпілотників.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю українським телеканалам.

За його словами, у 2023 році вже витрачено 120 мільярдів гривень з бюджету на внутрішнє виробництво дронів, включаючи 48 мільярдів від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ), 50 мільярдів від Міністерства оборони та 20 мільярдів на окремі програми.

“Окрім цього, ми домовилися з нордичними партнерами й вже отримали 750 млн євро (30 мільярдів грн), тож це вже 150 млрд на внутрішнє виробництво. Також у нас є вже домовленості на близько 4−5 мільярдів доларів, які ми отримаємо на власне виробництво до кінця цього року. Тобто це буде ще десь 150−200 млрд грн”, — сказав Зеленський.

Загалом, на виробництво дронів у 2024 році буде спрямовано від 300 до 350 мільярдів гривень.