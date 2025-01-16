Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп відвідав Київ та оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 27 мільйонів євро.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Глава МЗС Нідерландів запевнив у беззаперечній підтримці України та оголосив про нові пакети допомоги:

7 мільйонів євро через UCAP, під координацією НАТО;

20 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України.

Нідерландський міністр, спільно з очільником МЗС Андрієм Сибігою, обговорив підготовку 16-го санкційного пакета ЄС, питання інтеграції України до ЄС і НАТО, відновлення енергетичної інфраструктури та посилення санкцій проти Росії.

Міністри також відзначили створення спеціального реєстру у Гаазі для компенсації збитків, завданих українцям через російську агресію. Вони скоординували дії для запуску механізму відшкодування, який буде фінансуватися з конфіскованих російських активів, першим етапом якого стане створення Компенсаційної комісії.