Про це пише Rai News.
На європейській конференції, присвяченій виробництву засобів протиповітряної оборони, Крозетто оголосив, що “до кінця місяця новий зенітний комплекс SAMP/T буде доставлений в Україну”.
“Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки”, – підкреслив він.
Про те, що Україна отримає систему ППО SAMP/T, стало офіційно відомо ще у червні. Минулого тижня глави МЗС України та Італії обговорювали новий італійський пакет військової допомоги.
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