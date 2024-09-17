Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що Україна отримає обіцяний зенітно-ракетний комплекс SAMP/T до кінця вересня.

Про це пише Rai News.

На європейській конференції, присвяченій виробництву засобів протиповітряної оборони, Крозетто оголосив, що “до кінця місяця новий зенітний комплекс SAMP/T буде доставлений в Україну”.

“Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки”, – підкреслив він.

Про те, що Україна отримає систему ППО SAMP/T, стало офіційно відомо ще у червні. Минулого тижня глави МЗС України та Італії обговорювали новий італійський пакет військової допомоги.