Про це повідомили під час брифінгу Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.
За словами Фредеріксен, данські кошти вже сприяють виробництву артилерійських боєприпасів, далекобійних дронів та українських САУ “Богдана”.
“Нова датська пожертва у розмірі понад 130 млн євро безпосередньо в українську оборонну промисловість. Може здатися трохи дивним, що ми стоїмо тут і вихваляємо наші інвестиції, тому дозвольте мені чітко заявити, що ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли ми зможемо захистити себе…” — заявила Метте Фредеріксен.
Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії та до 2028 року Данія планує надати Україні 8 млрд євро допомоги.
На брифінгу Володимир Зеленський подякував Данії за її підтримку, зокрема за засудження участі у війні на боці Росії 11 тисяч північнокорейських військових.
- Велика Британія виділить понад кошти на закупівлю ударних і розвідувальних дронів для України
- У Франції обмежена кількість далекобійних ракет SCALP, які вона може передати Україні, — ЗМІ
- Видання Le Figaro видалило згадку про дозвіл Франції та Британії атакувати Росію далекобійними ракетами