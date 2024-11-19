Данія оголосила про інвестицію у розмірі 130 млн євро в український оборонно-промисловий комплекс.

Про це повідомили під час брифінгу Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.

За словами Фредеріксен, данські кошти вже сприяють виробництву артилерійських боєприпасів, далекобійних дронів та українських САУ “Богдана”.

“Нова датська пожертва у розмірі понад 130 млн євро безпосередньо в українську оборонну промисловість. Може здатися трохи дивним, що ми стоїмо тут і вихваляємо наші інвестиції, тому дозвольте мені чітко заявити, що ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли ми зможемо захистити себе…” — заявила Метте Фредеріксен.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії та до 2028 року Данія планує надати Україні 8 млрд євро допомоги.

На брифінгу Володимир Зеленський подякував Данії за її підтримку, зокрема за засудження участі у війні на боці Росії 11 тисяч північнокорейських військових.