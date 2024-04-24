Зараз триває робота над нормативною базою, що дає можливість паралельно запускати з української сторони адміністративні процедури.

Про це повідомила старша спеціалістка з кредитування ЄІБ Оксана Ремига.

“Наразі обговорюється можливість цільового кредиту 200 млн євро, який буде підтриманий значним інвестиційним грантом від Єврокомісії. Плюс пакет технічної допомоги, 12 млн євро, який може бути спрямований не лише на розробку техрішень, їх впровадження та моніторинг, а й на допомогу у розробці нормативної бази”, — зазначила Ремига.

Програма полягає у будівництві багатоквартирних будинків, власниками яких будуть муніципалітети. 80% квартир будуть здавати в оренду соціально вразливим групам за пільговою ціною, а решту квартир і приміщень здаватимуть за ринковою вартістю.

За словами Ремиги, запуск пілотного проєкту дозволить оцінити ефективність та здатність муніципалітетів керувати нерухомістю. Проте запланованих грошей недостатньо для України, бо “потрібні мільярди”.

“Як тільки будуть зрозумілі (рамкові) параметри майбутнього законодавства, навіть до того, як воно буде прийнято та впроваджено, ми можемо почати працювати над проєктами”, — додала Ремига.