Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали заяву про грантове фінансування для розвитку системи екстреної допомоги в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Україна отримає 12 мільйонів євро для створення єдиної диспетчерської системи з безкоштовним номером 112, яка функціонує в країнах ЄС. Загальна підтримка включає цей грант та додаткову позику на 40 мільйонів євро.

Метою проєкту є об’єднання служб швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони та аварійної газової служби в єдину систему реагування на надзвичайні ситуації. Для цього планується створення сучасних колцентрів та ІТ-інфраструктури, щоб адаптувати систему до європейських стандартів.