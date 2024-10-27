Проєкт має на меті об'єднання служби швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони та аварійної газової служби країни в єдину систему реагування на надзвичайні ситуації, покликану забезпечити швидке надання допомоги громадянам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні президентка Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо та Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні підписали заяву про наміри надання грантового фінансування у сфері екстреної допомоги для України у розмірі 12 млн євро, як частину фінансування проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні.

Загальна допомога в рамках проєкту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро.

Ця ініціатива передбачає створення сучасних кол-центрів та ІТ-інфраструктури, що дозволить привести українські служби екстреної допомоги у відповідність до європейських стандартів.