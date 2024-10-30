Норвегія готова співфінансувати зміцнення української ППО та виділити $118,8 млн на закупівлю озброєння і запчастин для українських F-16 в рамках ініціативи США Jumpstart.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі із норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.

“Норвегія готова до співфінансування зміцнення українського ППО та виділення 118,8 млн доларів США для закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16 в рамках ініціативи США Jumpstart, — сказав Умєров.

Також під час зустрічі міністри оборони обговорили посилення систем ППО, надання Україні ракетних систем та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.