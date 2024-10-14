Угорщині не вдасться заблокувати кредит у 50 мільярдів доларів для України. Кошти будуть надані.

Про це сказав заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер.

“Ми не бачимо проблеми, навпаки, виходимо з того, що Україна отримає допомогу, як це передбачено”, – сказав він.

Заступник речника нагадав, що в цьому Володимира Зеленського запевнив канцлер Олаф Шольц.

Речник МЗС Себатьян Фішер, водночас, іронічно зауважив, що не варто “недооцінювати креативність європейських інституцій”.

“З або без угорської підтримки ми продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб узгодити цей кредитний механізм ще до кінця цього року, … ми налаштовані рішуче, щоб гроші пішли”, — зазначив дипломат.

Фішер підкреслив, що Україна потребуватиме цих грошей наступного року.