Про це повідомляє Delfi.

Через представників парламентської делегації Міністерство охорони здоров’я Латвії отримало запит на медичну підтримку Чернігівської регіональної дитячої лікарні, у якому згадано про необхідність додаткового медичного обладнання, зокрема, для анестезії.

Розглянувши списки із затребуваним медичним обладнанням, латвійське МОЗ ухвалило рішення щодо постачання Чернігівській регіональній дитячій лікарні 36 установок для штучної вентиляції легень та 12 моніторів життєвих параметрів пацієнта.

МОЗ зазначає, що передача цього медичного обладнання не вплине на виконання основних функцій латвійських лікувальних установ і його відчуження не викличе необхідності в придбанні нового медичного обладнання.