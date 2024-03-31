Сотні машин бронетехніки будуть передані українській стороні у 2024-му та на початку 2025 року.

Франція в межах нового пакета військової допомоги поставить Україні сотні старих, але досі справних машин бронетехніки, вони будуть передані у 2024-му і на початку 2025 року.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

“Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ”, – пояснив міністр оборони.

За словами міністра, VAB хоч і є старою технікою, проте все ще працюють та принесуть Збройним силам України значну користь. Він додав, що сотні машин будуть передані українській стороні у 2024-му та на початку 2025 року.

Також у відповідь на прохання допомогти з посиленням протиповітряної оборони Франція передасть Україні партію ракет Aster 30 для зенітно-ракетних комплексів SAMP/T Mamba.

Міністр додав, що Франція розробляє боєприпаси з дистанційним управлінням. Ймовірно, їх можуть доставити в Україну вже цього літа.