Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, Латвія планує передати Україні сонячні панелі для забезпечення лікарень.

“Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу “Коаліція БПЛА для України” та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери”, — зазначив Шмигаль.

Окрім цього, прем’єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти Росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.