Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Крім того, Латвія планує передати Україні сонячні панелі для забезпечення лікарень.
“Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу “Коаліція БПЛА для України” та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери”, — зазначив Шмигаль.
Окрім цього, прем’єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти Росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.
“Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень”, — додав Шмигаль.
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