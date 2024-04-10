До переліку увійшли дрони, артилерійські снаряди та засоби протидії дронам.

Про це йдеться в офіційному повідомленні німецького уряду.

До списку нового пакета військової підтримки від ФРН увійшли:

• гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) – раніше передали дев’ять таких;

• дві машини розмінування WISENT 1 – раніше передали 32 машини;

• шість тисяч снарядів калібру 155 мм – раніше передали 68 тисяч боєприпасів;

• 16 розвідувальних безпілотників Vector – раніше передали 196 одиниць;

• 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun – раніше передали 185 одиниць;

• 30 комплектів засобів протидії дронам – раніше передали 40 одиниць;

• 11 мобільних систем розмінування – раніше передали 9 цих систем;

• три мінних трали – раніше передали 43 таких;

• 70 інфрачервоних камер – раніше передали 330 одиниць;

• 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 – раніше передали 305 одиниць;

• 120 гвинтівок Haenel CR308;

• 24 човнових мотори;

• 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 – раніше передали 15 одиниць;

• 1 мільйон патронів для стрілецької зброї;

• п’ять тисяч детонаторів.

У німецькому уряді зазначають, що ФРН надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.