Про це йдеться в офіційному повідомленні німецького уряду.
До списку нового пакета військової підтримки від ФРН увійшли:
• гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) – раніше передали дев’ять таких;
• дві машини розмінування WISENT 1 – раніше передали 32 машини;
• шість тисяч снарядів калібру 155 мм – раніше передали 68 тисяч боєприпасів;
• 16 розвідувальних безпілотників Vector – раніше передали 196 одиниць;
• 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun – раніше передали 185 одиниць;
• 30 комплектів засобів протидії дронам – раніше передали 40 одиниць;
• 11 мобільних систем розмінування – раніше передали 9 цих систем;
• три мінних трали – раніше передали 43 таких;
• 70 інфрачервоних камер – раніше передали 330 одиниць;
• 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 – раніше передали 305 одиниць;
• 120 гвинтівок Haenel CR308;
• 24 човнових мотори;
• 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 – раніше передали 15 одиниць;
• 1 мільйон патронів для стрілецької зброї;
• п’ять тисяч детонаторів.
У німецькому уряді зазначають, що ФРН надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.
“Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Техніку мають передати впродовж 2024 року”, – додають в повідомленні.
- Понад 150 громадян Чехії воює проти російської армії на боці України, — ЗМІ
- Україна купує китайські дрони, бо американскі дорогі та показали свою ненадійність — WSJ
- ВМС ЗСУ повідомили подробиці знищення військового гелікоптера РФ Ка-27