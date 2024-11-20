Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі щонайменше 275 мільйонів доларів. Це рішення прийняте у рамках зусиль адміністрації президента Байдена максимально підтримати Київ у протистоянні з Росією до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що до нового пакета військової допомоги від США увійдуть:

ракетні системи HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

протитанкові боєприпаси Javelin;

інше обладнання та запасні частини.

На додаток до озброєння від Пентагону Державний департамент США оголосив про дозвіл продати Україні оборонне обладнання та послуги на $100 млн — ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та “інші відповідні елементи логістики та програми підтримки”. За це обладнання та послуги заплатить уряд України.

Високопоставлені чиновники американської адміністрації повідомили, що адміністрація США планує до завершення каденції Джо Байдена надати частину від кредиту Україні у $50 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами.

Офіційні особи, не уповноважені на публічні коментарі, повідомили виданню, що США та Україна наразі перебувають на “просунутій стадії” обговорення умов позики та прагнуть завершити процес для частини у $20 млрд до кінця 2024 року.

Решту $30 млрд мають надати Євросоюз, Велика Британія, Канада та Японія.