Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель у понеділок, 22 липня, анонсував, що Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів вже на початку серпня, наступного тижня. Кошти підуть на ППО, снаряди та ОПК.

Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних срав Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

“Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 мільярда [євро], який, як очікується, відбудеться на початку серпня, наступного тижня”, — уточнив євродипломат.

Боррель додав, що цими коштами ЄС планує профінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для України — ППО, боєприпасів для артилерії, — а також зробити закупівлі для української оборонної промисловості.

“Таким чином ми збираємося не тільки надавати військову підтримку Україні, але й отримувати від самої України, що, безумовно, є найбільш логічним і ефективним, що ми можемо зробити”, — зауважив посадовець.

Загалом, як зазначив Боррель, одними з ключових питань засідання були необхідність посилити протиповітряну оборону України, особливо з огляду на останні атаки Росії на цивільне населення, зокрема на дитячу лікарню в Києві. А також потреба у відновленні української енергетики до зими.