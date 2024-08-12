Україна отримає перші FPV-безпілотники литовського виробництва, ймовірно, у в другій половині вересня 2024 року.

Про це повідомляє міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, цитує місцеве видання LRT.

LRT пише, що на початку липня Литва підписала контракти з литовськими, латвійськими та естонськими виробниками на 36 млн євро на придбання різних типів БПЛА. Очікується, що Україна отримає більшу частину дронів цієї осені, а решту — на початку 2025 року.

У міністерстві оборони Литви зазначають, що закупівлі безпілотників здійснюються у прискореному режимі, щоб ЗСУ могли якнайшвидше їх інтегрувати.

7 серпня міністерство оборони Литви повідомляло, що провело в Україні випробування литовських бойових безпілотників. Зазначалось, що країна підтримає Україну дронами на суму 5 млн євро.

У відомстві також заявили, що планують продовжити практику тестування безпілотників в Україні перед їхньою закупівлею.

9 серпня у міноборони Литви заявили, що у серпні нададуть Україні новий “значний” пакет військової допомоги.