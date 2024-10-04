Україна отримає ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar від французько-німецького підприємства KNDS, яке нещодавно відкрило тут філію.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну», — заявив міністр.

Нагадаємо раніше французько-німецький оборонний концерн KNDS, який виробляє танки Leopard та гаубиці Caesar, відкрив філію у Києві. Її створили для забезпечення технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту озброєння KNDS: танків Leopard 1 і Leopard 2, артилерійських систем Caesar, AMX10 RC, PzH 2000 і зенітних установок Gepard.

Це французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, ДЗОТів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Вона може уражати цілі на відстані до 42 км та може здійснювати до 6 пострілів за хвилину.

У лютому міністр оборони Франції заявляв, що до України невдовзі доставлять 78 гаубиць Caeser, які виробили спеціально для потреб українського війська.