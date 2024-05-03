Німецький виробник зброї HENSOLDT передасть ЗСУ 6 радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Шість радарів буде доставлено пізніше цього року в рамках великого пакета замовлень на суму понад 100 мільйонів євро, – йдеться у пресрелізі.

«Наші радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні, і ми пишаємося тим, що можемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки швидка доступність радарів важлива для захисту громадян», – заявив генеральний директор HENSOLDT Олівер Дьорре.

TRML-4D базується на найновішій радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array). Він забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. Здатний швидко та надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники та літаки, а також вертольоти.