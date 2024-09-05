Про це розповів міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє на CBS News.

За словами Блера, ще минулого року Канада приєдналася до замовлення США на виробництво 10 систем NASAMS. Компанія Raytheon, яка займається їх виготовленням, обіцяє поставити ці системи до кінця поточного року.

“Наші системи увійдуть до цього траншу й ми негайно відправимо їх до України”, — зазначив міністр.

Він уточнив, що поставки NASAMS до України очікуються на початку 2025 року.

Нагадаємо, Канада оголосила про передачу Україні цієї системи ППО вартістю понад 300 млн доларів США ще 10 січня 2023 року, однак до цього часу її не було доставлено. Згідно з домовленостями, Канада компенсує США повну вартість системи NASAMS, а Сполучені Штати підпишуть прямий контракт на її постачання для України, що дозволить Канаді уникнути необхідності отримувати дозвіл США на реекспорт NASAMS.