Про це йдеться у заяві на сайті уряду.
“Танки M1A1 Abrams стали важливим потенціалом для австралійської армії, забезпечивши суттєвий захист від ворожого вогню та саморобних вибухових пристроїв. Як і у випадку з Австралією, танки Abrams ще більше зміцнять як можливості, так і опір Збройних сил України”, — наголосив австралійський уряд.
Тепер загальна вартість військової допомоги Австралії Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила $1,3 мільярда, а сумарна допомога сягнула $1,5 млрд.
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