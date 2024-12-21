Виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд розширеної угоди в рамках програми розширеного фінансування для України. Це дозволить Україні отримати близько 1,1 мільярда доларів на фінансування важливих видатків бюджету.

Про це повідомляє пресслужба МВФ та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Економіка України залишається стійкою, а показники EFF залишаються високими, попри складні умови. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники на кінець вересня”, — зазначається у повідомленні МВФ.

Загалом сума загальних виплат Україні за програмою, що підтримується МВФ, від початку її дії збільшиться до близько 9,8 мільярда доларів.

В пресслужбі НБУ уточнили, що МВФ відзначив ефективне виконання Україною програми EFF, попри складні умови, в яких перебуває країна. Зокрема, Україна виконала всі структурні маяки за шостим переглядом, та вже три структурні маяки.

“Вдячні партнерам з МВФ за сталу підтримку та конструктиву взаємодію. Завдяки потужній співпраці вдалося суттєво зменшити невизначеність щодо достатності та ритмічності міжнародної фінансової допомоги Україні у 2025 році”, — прокоментував Голова НБУ Андрій Пишний.