Продаж снарядів на 150 млн євро має погодити парламент

«Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і просить погодження профільного парламентського комітету. Конкретні боєприпаси походять із запасів грецької армії та характеризуються як «недіючі та придатні до використання» збройними силами Греції та будуть продані Чехії за 150 мільйонів євро», – зазначає грецьке видання iEidiseis.

За словами військових, на яких посилається видання, серед боєприпасів на продаж є «ті, що досі використовуються на навчаннях».