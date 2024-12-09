Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що така фінансова підтримка є важливою для зміцнення економіки країни, підтримки ключових реформ та євроінтеграційних прагнень України, а також зміцнить Україну на шляху до перемоги.
“Разом будуємо майбутнє, засноване на стабільності, демократії та єдності Європи”, — заявив Шмигаль.
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