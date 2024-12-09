Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про чергову фінансову допомогу Україні у розмірі €4,2 млрд в рамках ініціативи Ukraine Facility. Це збільшить загальну суму підтримки цього року до €16 млрд.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що така фінансова підтримка є важливою для зміцнення економіки країни, підтримки ключових реформ та євроінтеграційних прагнень України, а також зміцнить Україну на шляху до перемоги.

“Разом будуємо майбутнє, засноване на стабільності, демократії та єдності Європи”, — заявив Шмигаль.